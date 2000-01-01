18.12 08:16 MIGnews.com

Стартап Бени Ганца закрылся из-за связей с Вексельбергом

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Израильская компания Мимад Ха Хамиши, внезапно закрывшаяся на прошлой неделе, была связана с российским олигархом Виктором Вексельбергом, сообщает газета Гаарец.В компании работали несколько бывших израильских высокопоставленных израильских военных, и ее возглавлял бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа Бени Ганц.По данным Гаарец, одной из причин краха компании Ганца стало то, что Вексельберг не перевел ей всех обещанных денег.Вексельберг и его бизнес - Renova Group оказались под американскими санкциями “за вмешательство в выборы и другую враждебную активность”.Один из директоров компании рассказывает: “Он не только не инвестировал обещанных денег. Присутствие его имени в списке держателей акций в тот момент, когда он оказался под американскими санкциями препятствовало тому, чтобы в компанию пришли новые инвесторы”.