Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Италия надеется на бюджетную сделку с ЕС 18.12 07:42   MIGnews.com

Италия надеется на бюджетную сделку с ЕС

Италия заявила, что надеется заключить сделку с Европейской комиссией по поводу своего оспариваемого бюджета на 2019 год, через несколько часов после того, как правительство отправило исправленную версию в Брюссель.

Сделка положила бы конец неделям споров между Комиссией и коалиционным правительством Италии.

После того, как министр экономики Джованни Триа отменил запланированное появление на презентации книги в понедельник вечером, его пресс-секретарь сказала, что он был занят переговорами с Брюсселем.

Комиссия отклонила экспансионистский проект бюджета Италии в октябре, заявив, что он не снизит большой долг страны и объявив его явным нарушением финансовых правил ЕС. Рим представил пересмотренный план на прошлой неделе с более низким дефицитом.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:11
В Рио-де-Жанейро случился масштабный пожар
00:42
Садик Хан хочет посетить Израиль: «Как только смогу»
23:54
Кремль отвергает сообщения о вмешательстве в выборы США
22:17
Израильская AI healthcare ставит диагноз по приложению
21:45
В Турции 2,000 человек получили пожизненные тюремные сроки
21:38
British Airways возобновит полеты в Пакистан
21:31
Хейли: обе стороны выиграют от "мирного плана" Трампа
21:13
Российский сухогруз сел на мель у побережья Британии
21:02
ЛАГ призвала Бразилию изменить позицию в отношении Израиля
20:45
Лапид: США поддерживают нашу борьбу за Голаны
20:25
Путин рассказал, что ждет США после выхода из ДРСМД
20:11
Принимая Аббаса, король Иордании осудил Израиль
19:37
Израиль призывает Грузию перевести посольство в Иерусалим
19:34
"Манчестер Юнайтед" уволил Жозе Моуринью
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus