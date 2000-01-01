Италия надеется на бюджетную сделку с ЕС

Италия заявила, что надеется заключить сделку с Европейской комиссией по поводу своего оспариваемого бюджета на 2019 год, через несколько часов после того, как правительство отправило исправленную версию в Брюссель.
Сделка положила бы конец неделям споров между Комиссией и коалиционным правительством Италии.
После того, как министр экономики Джованни Триа отменил запланированное появление на презентации книги в понедельник вечером, его пресс-секретарь сказала, что он был занят переговорами с Брюсселем.
Комиссия отклонила экспансионистский проект бюджета Италии в октябре, заявив, что он не снизит большой долг страны и объявив его явным нарушением финансовых правил ЕС. Рим представил пересмотренный план на прошлой неделе с более низким дефицитом.