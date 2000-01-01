Налоговая служба Израиля удвоит налог на стартап-акции
Налоговое управление Израиля намерено в два раза повысить ставку налога на доход от реализации предъявительских свидетельств на акции стартапов, получаемых сотрудниками перспективных предприятий.
Об этом стало во вторник, 18 декабря известно редакции издания Globes.
По данным издания, нововведение затронет продажу таких свидетельств, которые ранее можно было осуществить по более низкой ставке налога и только в случае истечения срока публичного предложения акций.
Согласно планам налоговиков, вместо 25% налога, который применялся к условным ордерам до сих пор, доход от использования таких вариантов будет считаться доходом от рабочей силы, и поэтому ставка налога на него может возрасти до 50% при тех же обстоятельствах.
Налоговые эксперты описывают это изменение как землетрясение, нападение и потенциальное двойное налогообложение для сотрудников, что серьезно ограничивает суждения советов директоров по предоставлению стимулов для сотрудников.