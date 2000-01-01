18.12 10:41 MIGnews.com

Израиль: цены падают, а зарплаты растут

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Протесты “желтых жилетов” в Тель-Авиве против увеличения стоимости жизни в Израиле прошли на фоне публикации очередного доклада центрального бюро статистики, в котором сообщается о том, что в ноябре индекс потребительских цен упал на 0,3%.Через семь лет после “социальных протестов” 2011 года рост стоимости жизни остается одной из центральных тем дискуссий в прессе, заголовки газет кричат “Цены растут”, но в реальности индекс потребительских цен за прошедшие годы едва изменился. С июля 2011 года, благодаря крайне низкой инфляции на протяжении длительного периода времени, индекс вырос на 3,9%.Но индекс мало что говорит о реальной стоимости жизни. Он показывает, насколько изменились цены на корзину товаров и услуг. Он не показывает нам стоимость жизни по сравнению с другими странами. Он также ничего не говорит о будущих трендах цен. Если обещанное повышение цен на электричество, воду, хлеб и молочные продукты действительно произойдет, то январский индекс потребительских цен будет выглядеть совершенно иначе.Возможность покупок он-лайн, а также частые поездки за границу предоставили израильтянам возможности сравнения цен. Зачастую израильтяне чувствуют, что их обдирают. Но это не означает, что подобное сравнение всегда правомерно. Это особенно верно при сравнении цен на единичные товары, которые не обязательно отражают другие существенные факторы - уровень доходов, качество продуктов, и курсы обмена валют.Для учета этих факторов экономисты используют показатель, который называется паритет покупательной способности. В октябре 2018 года этот индекс показал, что корзина товаров, которую в Израиле можно купить за 100 шекелей, в Австралии будет стоить 97, в Австрии - 84, в Чехии - 54, а в Турции - всего 32. Во всем списке стран-членов OECD лишь четыре государства - более дорогие, чем Израиль. В Швейцарии и Исландии такая корзина будет стоить 118 шекелей, в Норвегии - 108 и в Дании - 109.Курсы обмена искажают подобные сравнения наиболее выразительным примером является Турция после обвала лиры. Данные за 2014 год показывают, что Израиль была на 22% дороже, чем среднее значение по OECD.Способность семей тратить зависит не только от цен на товары, но и от уровня доходов - и здесь картина совершенно ясная. Существует много способов измерения дохода семьи, и согласно большинству из них, доходы в Израиле ниже, чем в большинстве развитых государств - ниже , чем в Западной Европе, Скандинавии и Северной Америке.Хорошие новости - в том, что доходы израильтян быстро растут. Денежный доход израильских семей (до налогообложения) увеличился на 4,5% в 2017 году, медианная зарплата растет самыми быстрыми темпами за последние 15 лет, и минимальная зарплата была поднята дважды в 2017 году - в тот период, когда наибольшее количество израильтян, чем когда-либо прежде числилось в составе трудового населения. На деле, зарплаты в Израиле растут куда быстрее, чем цены.