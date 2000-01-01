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Свиная чума атакует китайских потребителей | Фото:18.10 08:43   MIGnews.com

Свиная чума атакует китайских потребителей

Африканская свиная лихорадка добралась до Китая и китайских рынков. По данным, опубликованным во вторник Национальным бюро статистики Китая, свинина в Китае сейчас стоит почти на 70% дороже, чем год назад. Рост был настолько значительным, что в сентябре инфляция в Китае выросла до 3% с 2,8% в предыдущем месяце.

Ущерб, нанесенный африканской чумой китайской популяции свиней, трудно переоценить. В стране проживает половина всех свиней на планете, и ее стадо сократилось примерно на 130 миллионов с момента начала вспышки около 13 месяцев назад, согласно анализу данных CNN Business от министерства сельского хозяйства Китая.

Многие фермеры не хотят пополнять запас свиней после их забоя, боясь, что они заразятся. Свинина является одним из основных продуктов питания. По официальным данным на 2018 год, мясо свиней составило около 70% от общего потребления мяса в Китае. Среднестатистический житель Китая съедает 20 кг свинины каждый год.

За последние пару лет в некоторых регионах цены на свинину почти удвоились. По данным правительства, в 2017 году свинина продавалась по цене около 32 юаней (4,5 доллара) за килограмм. Теперь он продается за более чем 60 юаней ($ 8,45) за ту же сумму во многих местах.


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