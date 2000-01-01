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США обложили товары из ЕС штрафными пошлинами 18.10 20:05   MIGnews.com

США обложили товары из ЕС штрафными пошлинами

США обложили 150 товаров, производимых в Евросоюзе, штрафными пошлинами на рекордную сумму в 7,5 миллиардов долларов из-за предоставления ЕС субсидий авиаконцерну Airbus.

В частности, пошлиной в размере 10% обложили поставляемые из Франции, Германии, Великобритании и Испании гражданские самолеты, 25% - виски из Шотландии, вина из Франции, сыр, кофе и одежду. Также под американские санкции попали производимые в странах Евросоюза свинина, йогурты, сливочное масло, оливки и другие товары. Об этом сообщает DW.

После введения санкционных пошлин на итальянский пармезан, тарифы на его поставки в США вырастут с $2,15 до $6 за килограмм, в результате чего, гражданам США он будет обходиться на в 40, а в 45 долларов.


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