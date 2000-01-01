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Газа: бедность и безработица на уровне 75% | Фото:18.10 13:07   MIGnews.com

Газа: бедность и безработица на уровне 75%

Министерство социального развития Газы заявило, что уровень бедности и безработицы в анклаве достиг 201% в 2019 году.

В пресс-релизе говорится, что 70 процентов населения Газы не имеют продовольственной безопасности. Администрация заявляет, что это следствие "агрессивной израильской практики, усилившейся после Второй интифады, которая разразилась в 2000 году и лишила тысячи палестинцев их работы".

В результате палестинская экономика не смогла "создать новые рабочие места для размещения этих неподготовленных рабочих".

В заявлении говорится, что показатели бедности в Газе "являются самыми высокими в мире, и что усилия правительственных, международных и местных учреждений преимущественно относятся к деятельности по оказанию чрезвычайной помощи, удовлетворяющей лишь около 50 процентов основных потребностей бедных семей".

Министерство призвало "гарантировать независимость гуманитарной деятельности от политической напряженности и повысить уровень жизни населения Газы, открыв пограничные переходы и предоставив возможность гражданам и товарам свободно перемещаться".


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