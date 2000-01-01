18.10 12:21 MIGnews.com

Рост ВВП Китая упал до рекордно низкого уровня за 27 лет

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В третьем квартале 2019 года темпы роста ВВП в Китае упали до самого низкого уровня за последние 27 лет. Валовой внутренний продукт Китая вырос в третьем квартале всего на 6,0% в годовом исчислении по сравнению с 6,2% во втором квартале 2019 года. Ранее прогнозировалось, что рост ВВП Китая снизится до 6,1%.Цифры во втором квартале указывают на самый слабый рост ВВП для экономики Китая с первого квартала 1992 года - самые ранние квартальные данные за всю историю.Продолжающееся замедление экономического роста в Китае происходит на фоне ослабления спроса как внутри страны, так и за рубежом, что отчасти связано с повышением тарифов, введенных на китайские товары администрацией Трампа.По словам экономиста Hwabao Trust Ни Вэна, снижение темпов экономического роста в Китае было вызвано, прежде всего, ослаблением в секторах с интенсивным экспортом.Вэнь добавил, что спад, вероятно, продолжится, что приведет к еще большему снижению ВВП Китая."С учетом того, что экспорт вряд ли приведет к возврату и возможному замедлению в секторе недвижимости, понижательное давление на экономику Китая, вероятно, продолжится, и ожидается, что экономический рост в четвертом квартале снизится до 5,9%", - сказал он.