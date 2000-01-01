В России рассказали о причинах грядущего краха доллара
Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента Альпари, в интервью "Российской газете" рассказала о причинах грядущего краха доллара.
- С начала октября рубль подорожал по отношению к доллару на 0,08 процента, по отношению к евро - на 0,4 процента. Фактически за две недели курс не изменился.
Рубль периодами незначительно снижался, реагируя на различные события, но быстро возвращался к прежним отметкам. Во второй половине месяца вряд ли что-то изменится. Обстановка на внешних рынках нестабильная, но на рубле это никак не сказывается.
Геополитическая ситуация оставляет желать лучшего, однако отсутствие обострений идет рублю в паре с долларом только на пользу. О санкциях заговорят не раньше ноября, поэтому конец октября обещает быть спокойным.
Пара евро-доллар торгуется в "боковике", отсутствие движения по основным резервным валютам также идет на пользу рублю.
В ближайшие шесть лет ряд экспертов прогнозируют существенное ослабление доллара США к евро. Финансист Ульф Линдал полагает, что доллар повторяет 15 летний цикл падения и роста. К 2024 году очередной цикл падения завершится и приведет к существенному удешевлению американской валюты. На наш взгляд, такое явление, как цикличность движения в тех или иных биржевых активах имеет место быть, однако сказать, что эта теория работает на все сто процентов, мы не можем.
Если крах доллара и произойдет, то поводом для этого станет внешняя и внутренняя политика США. Основной проблемой Штатов остается высокая долговая нагрузка страны. С каждым годом обслуживать долг становится все дороже и дороже, при этом наблюдается рост дефицита бюджета.
Если в ближайшие годы долг продолжит увеличиваться, а доходы бюджета не поднимутся, то платежеспособность США будет под вопросом, что может привести к краху не только доллара, но и всей экономики страны. Однако пока мы наблюдаем плавное укрепление доллара и до конца октября его крах ничего не предвещает.
Важно отметить, что поддержку рублю до конца октября и в дальнейшем окажет жесткая риторика Банка России. Представители регулятора не раз заявляли, что пока поводов для понижения ключевой ставки нет. На ближайшем заседании руководство Центробанка РФ будет рассматривать вопрос о том, чтобы оставить ставку на прежнем уровне, а при наличии соответствующих факторов - вопрос о ее повышении.
С учетом всех перечисленных факторов, по нашим прогнозам, курс доллара на конец октября составит 64,5-66 рублей, а курс евро будет находиться в диапазоне 74,5-76 рублей.