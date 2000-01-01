Израильский стартап усовершенствовал интерактивный шопинг

Компания, которая является одним из первых стартапов, выбранных для участия в програмне усовершенствования процедуры интерактивного шопинга, рассчитывает, что такое программное обеспечение заинтересует ювелиров по всему миру, поскольку оно может значительно увеличить объемы продаж.
Ювелиры, которые используют программное обеспечение, будут иметь возможность показать своим клиентам, как будут выглядеть их ювелирные изделия.
С помощью разработанного программного обеспечения покупатели смогут увидеть, как новое кольцо будет смотреться на руке конкретного человека.
Отметим, что компания Inova была создана в начале этого года Артемом Саундельзоном Artem Soundelzon и Генадием Писетским Genady Pisetskiy, которые разрабатывали описанное программное обеспечение в течение двух лет.