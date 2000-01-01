Цены на золото стремительно падают

На данный момент золото демонстрирует падение, при этом большинство мировых аналитиков склоняются к мнению, что до конца текущего года падение цен на дорогостоющий метал продолжится, сообщает в среду, 18 июля Reuters.
Драгметалл был вынужден вернуться под отметку 1250, хотя сумел отстоять поддержку в районе 1240 и удержался над недавними минимумами.
Доллар пользуется спросом в условиях эскалации торгового конфликта между США и Китаем. Игроки оценивают позиции американской валюты как более устойчивые на случай дальнейшего разжигания торговой войны и, как следствие, замедления мировой экономики.
Так специалисты австралийского банка Westpac прогнозируют дальнейшее падение цен на золото до конца текущего года: по их мнению, стоимость драгоценного металла может опуститься ниже уровня в тысячу двести долларов за унцию.
На это будут влиять определенные факторы: укрепление курса доллара и ужесточение политики ФРС. До конца 2018 года стоимость драгоценного металла может достигнуть на мировом рынке, по мнению сотрудников австралийского банка, отметки в тысячу сто девяносто долларов за унцию.
Представители голландского банка ABN Amro отмечают, что в 2018 году цены на золото продолжат падать, но в 2019 году они восстановятся до прежнего уровня в тысячу четыреста долларов за унцию.
По мнению специалистов ABN Amro, цена на золото в четвертом квартале текущего года будет составлять тысячу двести пятьдесят долларов за унцию