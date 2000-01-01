18.06 13:28 MIGnews.com

Утверждена программа помощи малому бизнесу

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Министерство финансов и министерство экономики согласовали программу стимулирования бизнеса.Об этом 18 июня сообщил министр финансов Исраэль Кац."Я рад объявить о трех новых важных стимулах для поддержки малого и среднего бизнеса, которые борются с последствиями кризиса из-за коронавируса. Эти шаги являются неотъемлемой частью моей работы с момента вступления в должность с целью обеспечения роста израильского бизнеса и экономики", – сказал он.В частности, было утверждено выделение 130 миллионов шекелей дотаций малым бизнесам для приспособления к новым условиям. Выплаты будет распределены управлением малого и среднего бизнеса в министерстве экономике.Получить дотацию можно для следующих целей: внедрение технологии платежей EMV, при которой данные считываются с защищенного электронного чипа на карте; улучшение инфраструктуры связи; изменения, необходимые для соответствия "фиолетовому стандарту"."Политика "человечной экономики", которую мы ведем в министерстве, рассматривает малые предприятия как важный фактор в процессе восстановления рабочих мест. Мы обязаны помочь им. Коронавирусный кризис – это возможность внедрить технологии и методы работы, которые позволят облегчить работу и сократить расходы малого бизнеса", – отметил министр экономики Амир Перец.