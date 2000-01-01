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Утверждена программа помощи малому бизнесу | Фото:18.06 13:28   MIGnews.com

Утверждена программа помощи малому бизнесу

Министерство финансов и министерство экономики согласовали программу стимулирования бизнеса.

Об этом 18 июня сообщил министр финансов Исраэль Кац.

"Я рад объявить о трех новых важных стимулах для поддержки малого и среднего бизнеса, которые борются с последствиями кризиса из-за коронавируса. Эти шаги являются неотъемлемой частью моей работы с момента вступления в должность с целью обеспечения роста израильского бизнеса и экономики", – сказал он.

В частности, было утверждено выделение 130 миллионов шекелей дотаций малым бизнесам для приспособления к новым условиям. Выплаты будет распределены управлением малого и среднего бизнеса в министерстве экономике.

Получить дотацию можно для следующих целей: внедрение технологии платежей EMV, при которой данные считываются с защищенного электронного чипа на карте; улучшение инфраструктуры связи; изменения, необходимые для соответствия "фиолетовому стандарту".

"Политика "человечной экономики", которую мы ведем в министерстве, рассматривает малые предприятия как важный фактор в процессе восстановления рабочих мест. Мы обязаны помочь им. Коронавирусный кризис – это возможность внедрить технологии и методы работы, которые позволят облегчить работу и сократить расходы малого бизнеса", – отметил министр экономики Амир Перец.


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