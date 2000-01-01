18.06 12:40 MIGnews.com

Нетаниягу: Мы останавливаем открытие экономики

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Израиль приостанавливает дальнейшее расширение экономической деятельности.Такое заявление 18 июня, на церемонии смены генеральных директоров министерства здравоохранения, сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.Нетаниягу заявил: “Мы закончили с открытием экономики. Мы должны выпрямить кривую заражения. Она постоянно растет. Мы предпримем все необходимые шаги, чтобы предотвратить рост“.Премьер подчеркнул: “Нет никакой замены изменению паттернов поведения общества. Если этого не произойдет - придется идти на жесткие меры”.Обращаясь к уходящему генеральному директору Моше Бар Симан Тов Нетаниягу сказал: “Ты настаивал на своем перед лицом критики, которая иногда была очень жестокой. Ты делал это спокойно, уверенно и ответственно - и ты демонстрировал свою самоотдачу обществу и народному здравоохранению”.