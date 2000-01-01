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Нетаниягу: Израиль прекращает дальнейшее открытие экономики | Фото:18.06 12:40   MIGnews.com

Нетаниягу: Мы останавливаем открытие экономики

Израиль приостанавливает дальнейшее расширение экономической деятельности.

Такое заявление 18 июня, на церемонии смены генеральных директоров министерства здравоохранения, сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Нетаниягу заявил: “Мы закончили с открытием экономики.  Мы должны выпрямить кривую заражения. Она постоянно растет. Мы предпримем все необходимые шаги, чтобы предотвратить рост“.

Премьер подчеркнул: “Нет никакой замены изменению паттернов поведения общества. Если этого не произойдет - придется идти на жесткие меры”.

Обращаясь к уходящему генеральному директору Моше Бар Симан Тов Нетаниягу сказал: “Ты настаивал на своем перед лицом критики, которая иногда была очень жестокой. Ты делал это спокойно, уверенно и ответственно - и ты демонстрировал свою самоотдачу обществу и народному здравоохранению”.


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