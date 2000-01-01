18.06 15:55 MIGnews.com

Нетаниягу провел совещание по бюджету: о чем договорились

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел совещание по вопросам формирования бюджета.Об этом днем, 18 июня, сообщила пресс-служба канцелярии главы правительства.На совещании присутствовали министр обороны и сменный премьер-министр Бенни Ганц, министр финансов Исраэль Кац, министр экономики Амир Перец, главы Национального экономического совета, бюджетного департамента минфина, генеральный директор минфина и другие."По мнению главного аудитора минфина и главы бюджетного департамента минфина, к сентябрю нужно принять бюджет на 2020 год. Он необходим для удовлетворения насущных потребностей экономики и преодоления экономических последствий коронавирусной инфекции", – сказано в сообщении.В соответствии с экономическими данными и эпидемиологической ситуацией, которая сложится к зиме, будет подготовлен проект следующего бюджета.