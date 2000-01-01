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Нетаниягу провел совещание по бюджету | Фото:18.06 15:55   MIGnews.com

Нетаниягу провел совещание по бюджету: о чем договорились

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел совещание по вопросам формирования бюджета.

Об этом днем, 18 июня, сообщила пресс-служба канцелярии главы правительства.

На совещании присутствовали министр обороны и сменный премьер-министр Бенни Ганц, министр финансов Исраэль Кац, министр экономики Амир Перец, главы Национального экономического совета, бюджетного департамента минфина, генеральный директор минфина и другие.

"По мнению главного аудитора минфина и главы бюджетного департамента минфина, к сентябрю нужно принять бюджет на 2020 год. Он необходим для удовлетворения насущных потребностей экономики и преодоления экономических последствий коронавирусной инфекции", – сказано в сообщении.

В соответствии с экономическими данными и эпидемиологической ситуацией, которая сложится к зиме, будет подготовлен проект следующего бюджета.


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