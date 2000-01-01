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Intel откладывает строительство нового завода в Израиле 18.06 08:17   MIGnews.com

Intel откладывает строительство нового завода в Израиле

Планы Intel по строительству нового завода полупроводников стоимостью 40 миллиардов шекелей (11 миллиардов долларов) в Кирьят-Гате, по-видимому, будут отложены на год, поскольку его новый генеральный директор стремится сократить краткосрочные расходы.

Местные поставщики заявили, что они были проинформированы о задержке. Они связывали это со сложной глобальной бизнес-средой для компании. В результате генеральный директор Роберт Свон, который занял свой пост в январе и на этой неделе посещает Израиль, стремится сократить краткосрочные расходы.

В заявлении Intel отказалась напрямую подтвердить отчет, но отметила, что условия ведения бизнеса могут повлиять на развертывание крупных инвестиционных проектов.

«Intel представила бизнес-план инвестиционному центру [израильского правительства] в январе и с тех пор не предоставляла никаких обновлений о новых проектах», - говорится в сообщении компании. «Как было сообщено в объявлении глобального менеджера по производству Энн Келлехер в декабре 2018 года, каждая инвестиция осуществляется поэтапно и всегда могут быть корректировки в зависимости от деловых, финансовых и других потребностей».


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