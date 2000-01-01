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Oracle сокращает десятки рабочих мест в израильском центре | Фото:18.06 19:45   MIGnews.com

Oracle сокращает десятки рабочих мест в израильском центре

Американский технологический гигант Oracle уволит десятки своих сотрудников в исследовательском центре в Израиле в рамках глобальных сокращений численности персонала.

Об этом во вторник, 18 июня стало известно изданию Calcalist, передает The Times of Israel.

По данным издания, речь идет о сотрудниках стартапа Ravello, который американская фирма приобрела в 2016 году примерно за полмиллиарда долларов и который является частью ее центра исследований и разработок.

В центре работают около 400 сотрудников, 80 из которых работаю в Ravello, чей продукт позволяет предприятиям использовать общедоступное облако для обработки своих данных.

Oracle, которая работает в Израиле более 20 лет, является одной из многих транснациональных компаний, которые приобрели местные стартапы и создали научно-исследовательские центры в Израиле, чтобы присоединиться к процветающей экосистеме стартапов страны.


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