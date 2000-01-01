Oracle сокращает десятки рабочих мест в израильском центре

По данным издания, речь идет о сотрудниках стартапа Ravello, который американская фирма приобрела в 2016 году примерно за полмиллиарда долларов и который является частью ее центра исследований и разработок.
В центре работают около 400 сотрудников, 80 из которых работаю в Ravello, чей продукт позволяет предприятиям использовать общедоступное облако для обработки своих данных.
Oracle, которая работает в Израиле более 20 лет, является одной из многих транснациональных компаний, которые приобрели местные стартапы и создали научно-исследовательские центры в Израиле, чтобы присоединиться к процветающей экосистеме стартапов страны.