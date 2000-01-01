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19.06 07:07   MIGnews.com

Allot расширяет свою деятельность в Израиле

Технологическая компания Allot Communications Ltd., пережившая кризисные времена, теперь расширяет свою деятельность и планирует до конца года трудоустроить в Израиле еще несколько десятков специалистов.

Об этом во вторник, 18 июня, сообщает ресурс Globes.

По данным издания, в конце 2018 года в Израиле работало 300 человек из 520 во всем мире. С тех пор общее количество сотрудников Allot Communications увеличилось до 550 человек.

На данный момент планируется привлечь к сотрудничеству специалистов, которые будут заниматься научно-исследовательской деятельностью, работой с клиентами, продажами и управлением проектами.

Увеличение штата является частью инвестиций компании в систему HomeSecure, предназначенную для защиты домашних роутеров.


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