Разоренный торговец фалафелем перенес сердечный приступ

Разорившийся продавец фалафеля Юваль Карми, ставший символом экономического краха малого бизнеса в Израиле из-за карантинных ограничений, введенных в результате пандемии смертоносного китайского коронавируса, госпитализирован с сердечным приступом.
Инцидент произошел в воскресение, 17 мая, передает интернет-издание The Times of Israel.
Карми самостоятельно приехал в медицинский центр Каплана в Реховоте с жалобами на боль в груди, и незадолго до сердечного приступа был отправлен на экстренное лечение.
По мнению медиков, мужчина перенес сердечный приступ в следствие стресса, который испытывал в последние несколько месяцев.
"Я пришел в отделение скорой помощи. Женщина сказала мне: «Привет». Затем подошел ее муж и спросил, откуда она меня знает, на что она ответила «да, это же плакса из телевизора». Это было ужасно больно. Мое сердце буквально взорвалось", - рассказал Карми.
Он также отметил, что после интервью подвергся насмешкам и травле в социальных сетях, а некоторые и вовсе обвиняли его в том, что мужчина устроил на камеру шоу, чтобы за счет этого раскрутить собственный бизнес.
"Моя жена и дети каждый вечер приходили домой и плакали. Они же видели все, что писали о нас в Facebook, что мы якобы богаты, а я – лжец и обманщик", - пожаловался мужчина.