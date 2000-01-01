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Разоренный торговец фалафелем перенес сердечный приступ | Фото:18.05 10:15   MIGnews.com

Разоренный торговец фалафелем перенес сердечный приступ

Разорившийся продавец фалафеля Юваль Карми, ставший символом экономического краха малого бизнеса в Израиле из-за карантинных ограничений, введенных в результате пандемии смертоносного китайского коронавируса, госпитализирован с сердечным приступом.

Инцидент произошел в воскресение, 17 мая, передает интернет-издание The Times of Israel.

Карми самостоятельно приехал в медицинский центр Каплана в Реховоте с жалобами на боль в груди, и незадолго до сердечного приступа был отправлен на экстренное лечение.

По мнению медиков, мужчина перенес сердечный приступ в следствие стресса, который испытывал в последние несколько месяцев.

"Я пришел в отделение скорой помощи. Женщина сказала мне: «Привет». Затем подошел ее муж и спросил, откуда она меня знает, на что она ответила «да, это же плакса из телевизора». Это было ужасно больно. Мое сердце буквально взорвалось", - рассказал Карми.

Он также отметил, что после интервью подвергся насмешкам и травле в социальных сетях, а некоторые и вовсе обвиняли его в том, что мужчина устроил на камеру шоу, чтобы за счет этого раскрутить собственный бизнес.

"Моя жена и дети каждый вечер приходили домой и плакали. Они же видели все, что писали о нас в Facebook, что мы якобы богаты, а я – лжец и обманщик", - пожаловался мужчина.


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