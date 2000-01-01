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Власти Испании выплатят деньги гражданам просто так | Фото:19.05 07:09   MIGnews.com

Власти Испании выплатят деньги гражданам просто так

Власти Испании начнут раздавать деньги населению в конце мая в рамках программы базового дохода. Помощь будет оказана тем граждан, чье финансовое положение ухудшилось из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил министр по социальным вопросам и миграции Хосе Луиса Эскрива. Окончательное решение примут 26 мая.

Всего пособия выплатят до миллиону семей индивидуально, на что уйдут от 3 до 3,5 миллиардов евро из бюджета в год.

Ранее, министр экономики Испании Надя Кальвино сообщала, что если эта схема окажется эффективной, то она "останется навсегда, что станет важным экономическим инструментом поддержки".


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