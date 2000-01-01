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18.05 15:11   MIGnews.com

Кац пообещал план по выходу из экономического кризиса

Исраэль Кац (Ликуд) заменил Моше Кахлона (Кулану) на посту министра финансов Израиля в понедельник, 18 мая, на церемонии приведения правительства к присяге.

Во время церемонии Кац пообещал, что министерство разработает стратегию выхода из продолжающегося экономического спада, в результате которого в израильской экономике был зафиксирован самый высокий уровень безработицы.

"План будет сопровождаться реформами, ... конкуренцией", - добавил чиновник.

"Это министерство является ключевым министерством. Наша ответственность - общественность, каждый сектор, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы облегчить им жизнь."

Кац, ранее занимавший пост министра иностранных дел Израиля, будет иметь девяносто дней для принятия государственного бюджета.

Дефицит Израиля, который рос еще до пандемии коронавируса, резко увеличился на фоне снижения налогов и уровня безработицы. В результате правительственных ограничений безработица выросла с 3,5% до 27,6%.

Правительство недавно одобрило специальный пакет экономических стимулов в размере 100 миллиардов шекелей (28 миллиардов долларов), что еще больше увеличит государственный дефицит, который, как ожидается, превысит 10% ВВП Израиля в 2020 году.


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