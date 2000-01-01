Турки готовят ответ США за новые пошлины

В пятницу, 18 мая, турецкое Минэкономики, сообщило, что примет меры в ответ на решение США ввести пошлины в размере 25% и 10% на импорт стали и алюминия соответственно.
После решения США Анкара сделала все возможное, чтобы отечественные производители были освобождены от новых пошлин, но это не помогло. Как известно, Вашингтон не идет на компромиссы, что препятствует развитию диалога и сотрудничества. США объясняют свое решение желанием защитить интересы американских производителей.
Поэтому Анкара введет пошлины на импорт угля, бумаги, орехов и миндаля, табака, риса, виски, автомобилей, косметики, оборудования и механизмов, а также продукции сферы нефтехимии из США, пишет Reuters.
Американский экспорт указанной продукции в Турцию составляет $1,8 млрд, налог на эти товары составит $266,5 млн.