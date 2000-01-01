18.05 22:10 MIGnews.com

В Morgan Stanley рассказали, чем чреваты новые санкции США

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Ужесточение ограничительных мер против системообразующих госкомпаний приведет к рецессии в России, считают эксперты Morgan Stanley. Бытует мнение, что ВВП страны может сократиться в текущем году на 0,5%, а негативный эффект от этого не сможет нивелировать даже повышение цен на нефть до $70/баррель.В анализе MS сказано, что учитывая довольно высокую неопределенность в отношении прогноза по санкциям, мы видим более негативный "медвежий" сценарий с сокращением ВВП на 0,5%, если системообразующие госкомпании попадут в санкционный список SDN, какие именно компании не сообщается.Экономисты уверены, что сильнее всего по российской экономике могут ударить санкции, подобные тем, которые были введены в отношении Ирана. То есть, рецессия в диапазоне от −0,2 до −0,5% вероятна при закрытии внешних рынков для российской нефти, нефтепродуктов, сельхозпродукции, металлов и т.д.Более того, возможность рецессии пока исключается - дополнительные санкции будут ограничивать потенциальный рост экономики РФ, опуская его ниже 1% и закрепляя отставание от глобальной экономики. Худший прогноз на будущее – это: ограничение потенциального темпа роста за счет неопределенности и недостаточных стимулов к частным инвестициям.Morgan Stanley стал третьим за неделю инвестиционным банком, который ухудшил прогноз по развитию российской экономики.