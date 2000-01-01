19.05 09:28 MIGnews.com

Израиль: Продленки подешевеют, но только на год

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Если министр финансов Моше Кахлон полагал, что премьер-министр уже простил ему ту самую внезапную пресс-конференцию, на которой министр финансов представил свою программу «Семья нетто», то делал он это зря. И полагаться на обещание Нетаниягу поддержать программу тоже не стоило.Согласно замыслу министерства финансов, та часть программы, которая касается финансирования продленок (стоимостью в почти 900 миллионов шекелей), должна финансироваться из 3 миллиардов, которые являются резервом бюджета на 2018 год. В своем решении в министерстве финансов полагались на положительные прогнозы относительно размеров налоговых поступлений в2 018 году. Но генеральный директор канцелярии премьер-министра Эли Грунер обратился в министерство юстиции с просьбой проверить, соответствуют ли планы министра финансов относительно финансирования программы законопроекту двухгодичного бюджета. В результате проверки выяснилось, что пользоваться резервами можно только с ноября и только после того, как министерство финансов предоставит Кнессету отчет о том, что в резерве нет необходимости.Как известно, нумератор не позволяет правительству утверждать расходы без наличия источника финансирования, чтобы не допустить роста бюджетного дефицита. Поэтому министерству финансов придется изыскивать оригинальные пути финансирования программы субсидирования продленок. Один из возможных вариантов — перевести бюджет на программу только в начале 2018 года, воспользовавшись освободившимся резервом 2017 года. Программа должна вступить в силу в сентябре 2017 года, так что Минфину нужно пока найти всего 200-250 миллионов, чтобы продержаться с сентября по декабрь текущего года.Ввиду отсутствия четкого источника финансирования, программа субсидирования будет утверждена на данном этапе, скорее всего, только сроком на один год.