19.05 07:27 MIGnews.com

Ультраортодоксы скупают квартиры

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В то время, как министерство строительства начало проводить в жизнь строительство нового ультраортодоксального в Негеве, практика показывает, что сектор не ищет переезда в пустыню и пытается решить жилищную проблему в районах спроса.Спрос на квартиры в ультраортодоксальном секторе растет, что находит свое отражение в постоянном росте цен. Согласно проведенным на рынке недвижимости исследованиям, в 12 городах, которые либо считаются ультраортодоксальными, либо в них проживает большое количество ультраортодоксов, в первом квартале текущего года цены выросли на 1,9% по сравнению с последним кварталом 2016 года.Наиболее значительный рост цен на квартиры был отмечен в городе Бейтар-Илит — цены в первом квартале нынешнего года выросли на 5% по сравнению с последним кварталом прошлого года. Средняя цена четырехкомнатной комнатной в городе составляет 1.553 миллиона шекелей.На втором месте расположился Бней-Брак, с ростом цен в 4,5%. Средняя стоимость четырехкомнатной комнатной квартиры в ультраортодоксальном городе, расположенном в районе спроса, достигает 1.882 миллиона шекелей.На третьем месте расположился Эльад, в котором цены выросли за квартал на 4,3%. У города огромный потенциал строительства — почти 20 тысяч единиц жилья, ожидающих разрешения на строительство. Четырехкомнатная квартира в Эльад стоит в среднем 1,43 миллиона шекелей.На четвертом месте находится Тверия, в ультраортодоксальных районах которой цены выросли по сравнению с последним кварталом 2016 года на 4,2%. Четырехкомнатная квартира в городе стоит в среднем 885 тысяч шекелей. Следует отметить, что рост цен в Тверии является наиболее значительным среди городов со смешанным населением.Первую пятерку замыкает Бейт-Шемеш, в ультраортодоксальных кварталах которого цены выросли на 3,9%. Четырехкомнатная квартира стоит в городе в среднем 1.472 миллиона шекелей.На шестом месте находится Цфат, в котором цены на квартиры упали за 2016 год почти на 9%. В первом квартале 2017 года тенденция изменилась и жилье подорожало в среднем на 2,8%.В южном Кирьят-Гате, который занимает седьмое место по росту цен, с начала года цены выросли на 2,3%, четырехкомнатная квартира стоит в среднем 1.156 миллиона шекелей.В Модиине цены выросли на 2,1% до 1.395 миллиона шекелей в среднем за четырехкомнатную квартиру. В Нетивот цены выросли на 1,7%, за четырехкомнатнуюквартиру просят в среднем 922 тысячи шекелей.Замыкает десятку Афула, в которой цены в первом квартале текущего года выросли на 1,4%, а средняя стоимость квартиры составила 965 тысяч шекелей. На 11 месте Гиват Шмуэль , в котором уже два квартала подряд цены не меняются. За четыре комнаты в этом центральном городе просят в среднем 2.054 миллиона шекелей.На 12 месте находится южный Офаким, в котором цены на жилье рухнули почти на 10%.