18.04 14:18 MIGnews.com

Израиль. Юбилейные монеты для богатых

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Банк Израиля сообщил о выпуске юбилейных монет к 70-летию Израиля. К сожалению, выпуск монет в очередной раз заставляет задуматься насколько глубокий разрыв образовался в израильском обществе всего за 70 лет: далеко не все смогут позволить себе приобрести монеты ввиду их высокой стоимости. Намного более доступным удовольствием для большинства израильтян станут непрерывные празднования в течение 70 часов.Дело в том, что юбилейные монеты изготовлены из драгоценных металлов — золота и серебра. Юбилейные монеты из драгоценных металлов стоят существенно дороже, чем номинал таких монет, и будут продаваться по цене от нескольких сотен до нескольких тысяч шекелей. За золотую монету достоинством в 10 шекелей и весом 17 грамм придется заплатить 6.500 шекелей. Монета из чистого серебра достоинством в 2 шекеля весом 31 грамм стоит 429 шекелей. Серебряная монета достоинством в шекель весом 14,4 грамма предлагается за 269 шекелей.Следует отметить, что стоимость монет никак не связана со стоимостью драгоценного металла, из которого они изготовлены. К примеру, грамм золота стоит сегодня порядка 150 шекелей, то есть золотая монета должна стоить около 2.500 шекелей. Прибыль от продажи монет не попадет в казну государства, так как Израильская корпорация монет и медалей была приватизирована в 2008 году и находится под контролем израильской ювелирной сети G.R.A.S Design, Ltd, которая является эксклюзивным дистрибьютором всех памятных миниатюр, выпускаемых Банком Израиля.Банк Израиля не публикует информацию о количестве выпускаемых к юбилею монет, но в прежние годы речь шла о нескольких тысячах. Первые памятные монеты в Израиле были выпущены в 1958 году, в честь 10-летия провозглашения Государства Израиль. За годы деятельности корпорация выпустила сотни памятных монет из алюминия, бронзы, медно-никелевого сплава и благородных металлов.