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Растительная Эбола заражает маниоку 19.04 01:24   MIGnews.com

Растительная Эбола заражает маниоку

Ученые предупреждают, что Африке грозит мощный продовольственный кризис по причине вируса, поражающего поражает растение.

Вирус поражает самую распространенную зерновую культуру на континенте - маниоку. Сообщается, что от ее урожая зависит 800 млн человек во всем мире. Только на Африку приходится 57% мирового урожая маниоки.

Исполнительный директор программы эпидемиологии вируса Западной Африки Джастин Пита сообщил, что специалисты 12 стран Африки требуют наладить систему раннего предупреждения угрозы заражения культур, пишет Devdiscourse.

В самой густонаселенной стране Африки Нигерии, маниока – это единственный источник углеводов для 80% населения.

Исследователь Корнелл Аханханзо заявил нехватке времени, денег и трудов, задействованных с целью прекращения распространения болезни.
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