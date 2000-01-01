18.04 21:16 MIGnews.com

МВФ дал свой прогноз по нефтяным ценам

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Международный валютный фонд (МВФ) ожидает сохранения нефтяных цен на мировых рынках в 2017—2018 годах вблизи отметки в $55 за баррель. Об этом свидетельствует новый доклад фонда, распространенный во вторник в Вашингтоне в преддверии весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.Согласно документу, цена за баррель нефти в 2016 году в среднем составляла $42,84. Ожидается, что в 2017 году она достигнет $55,23 за баррель, а в 2018 году — чуть снизится до $55,06 за баррель, сообщает ТАСС.Прогноз цены на нефть МВФ рассчитывает, исходя из среднего арифметического стоимости британского, дубайского и западнотехасского сортов этого вида сырья.В целом, полагают в фонде, "договорное сокращение добычи нефти на 1,8 млн баррелей в день сроком на 6 месяцев в принципе поможет перебалансировать рынок к концу 2017 года и устранить избыток предложения, оцениваемый сейчас немногим менее чем в 1 млн баррелей в день".Напомним, что 30 ноября 2016 года по итогам встречи в Вене страны ОПЕК впервые за многие годы договорились о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в сутки до 32,5 млн баррелей. Кроме того, 10 декабря не входящие в картель страны согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тыс. баррелей. Обязательства по снижению добычи нефти из стран вне ОПЕК взяли на себя 11 государств — Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Экваториальная Гвинея, Судан и Южный Судан. Сокращение началось с января 2017 года. Нефтяной пакт заключен на I полугодие нынешнего года с возможностью пролонгации.