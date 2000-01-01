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В России рухнули цены на соль | Фото: Thinkstock18.04 14:33   MIGnews.com

В России рухнули цены на соль

Ассоциация "Руспродсоюз" зафиксировала резкое снижение цен на пищевую соль в апреле 2017 года, сообщает пресс-служба организации.

По сравнению с декабрем 2016 года, по данным "Руспродсоюза", отпускные цены отечественных заводов упали в среднем на 10%. Речь идет как о продаже соли для населения в пакетах по одному килограмму, так и сырья для пищевой промышленности в 50-килограммовых мешках.

Прежде всего подешевела каменная соль и сорт "Экстра" в фасовке по одному килограмму. В ассоциации отмечают, что оба сорта относятся к эконом сегменту и являются самыми востребованными среди покупателей. Отпускную цену на товар снизили все российские производители пищевой соли, практически одновременно снижение цен на этот товар провели и импортеры.

"Снижение индекса продовольственных цен на соль обусловлено насыщением рынка после проведения программы по импортозамещению и конкуренцией между производителями", – сообщила пресс-служба организации.

По словам директора "Руспродсоюза" Дениса Флеровского, в России помимо отечественной продукции широко представлена соль из Белоруссии и Казахстана.

По данным Росстата, в марте инфляция в России замедлилась до 0,1% с 0,2% в предыдущем месяце, при этом заметно выросли цены на молочную продукцию. В частности, творожные сырки подорожали на 1,5%, молоко, кисломолочные продукты, нежирный творог и сухие молочные смеси для детского питания — на 0,8%. Среди овощей и фруктов больше всего подорожал картофель — на 9,1%, лук стал дороже на 7%, поднялись цены на бананы, виноград, морковь и свеклу. В то же время подешевели огурцы, помидоры, апельсины, лимоны и груши.
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