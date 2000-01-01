Израиль: резко подскочил курс доллара

Во вторник, 18 марта, шекель упал на 3,6% по отношению к доллару на фоне спроса на американскую валюту.
Курс был установлен на уровне 3,862 шекеля, передает Haaretz.
Это самый большой рост стоимости доллара с момента последнего максимума, который был зафиксирован 21 февраля, до 11,6%. В конце торгов во вторник цена американской валюты откатилась до 3,8609. По отношению к евро шекель обвалился на 2% до 4,2469.
"Резкие колебания курса доллара по отношению к шекелю вызваны кризисом ликвидности", – пояснил генеральный директор и партнер инвестиционного дома Altshuler Shaham Гилад Альтшулер.
Резкое падение курса шекеля произошло на фоне того, что на Тель-Авивской фондовой бирже был зафиксирован рост акций. Базовый индекс TA-35 закончил торги с повышением на 2,1% до 1266,84 пункта, а индекс TA-125 – на 1,7% до 1 190,32. Даже после роста стоимости во вторник, TA-35 потерял 27%.