18.03 17:05 MIGnews.com

Израильский рынок жилья: Атмосфера роста цен

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Ситуация на рынке жилья по-прежнему отличается отсутствием стабильной тенденции. Если в конце 2017 года было зафиксировано рекордное число городов, входящих в индекс yad2–TheMarker, цены на квартиры в которых снизились, то в начале 2018 года ситуация изменилась в корне: число городов, где было зафиксировано снижение цен, резко сократилось, что свидетельствует о том, что сократилось число владельцев квартир, ожидающих снижения цен в ближайшей перспективе.В основе индекса yad2–themarker лежит «мудрость толпы» — тысячи владельцев недвижимости, выставивших ее на продажу в электронной доске объявлений yad2, и изменяющих требуемую цену в соответствие с их оценкой положения на рынке. Естественно, продавцы выставляют недвижимость на продажу по максимальной цене, но затем, когда — по их мнению — цены на рынке снижаются, проявляют гибкость и начинают также снижать цену. Если же продавцы полагают, что цены начинают расти, то производят корректировку требуемой цены вверх.Индекс отслеживает цены в 36 городах. В 2015-2016 годах владельцы квартир не ожидали падения цен, поэтому было немало месяцев, когда снижение цен отмечалось в менее чем 10 городах. Пока в проектах «Цена для новосела» разыгрывалось небольшое количество квартир, это тоже не оказывало существенного влияния на настроения продавцов. Именно поэтому в первой половине 2017 года цены в большинстве городов продолжали расти, но в июне 2017 года, после проведения первой «гигантской» лотереи «Цены для новосела», включающей 15.000 квартир, ситуация изменилась. Цены снизились в 19 городах, и весь последний квартал 2017 года падение цен наблюдалось в 17-19 из входящих в индекс городов. В сентябре и декабре были проведены две крупных лотереи и изменения в индексе указали на влияние лотерей на настроения продавцов квартир. Смена настроений нашла свет отражение и в данных Центрального статистического бюро, указавших на небольшое падение цен.С декабря 2017 года по март 2018 года не было объявлено о проведении новых лотерей, кроме того начала набирать силу волна критики по отношению к проектам «Цена для новосела», которые по ряду причин не удовлетворяли победителей лотереи. Кроме того, от лотереи к лотерее снижалось число разыгрываемых квартир, так что в последней лотерее разыгрывается 6.700 квартир, или менее половины объемов первой лотереи.В Тверии в феврале цены выросли на 4,8% по сравнению с январем, в Нагарии на 1,6%. В Кирьят-Ата цены в феврале упали на 2,7%, в Хайфе на 1%, в Рамат а-Шарон на 2%. Из 13 городов в индексе, являющихся внешним кругом для Тель-Авива, в 8 было зафиксировано снижение цен. В Ход а-Шароне цены опустились на 1,5%, в Реховоте на 1,2%, в Рош а-Аине, Ор-Иехуде, Нес-Ционе. Кфар-Сабе, Раанане и Рамле цены снизились менее чем на 1%. В Тель-Авиве цены выросли в феврале на 0,6%, в Иерусалиме на 0,1%.