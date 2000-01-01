18.03 14:42 MIGnews.com

Израиль: частникам разрешат ездить по полосам для автобусов

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С июля этого года министерство транспорта разрешит частным автомобилям движение по полосам , предназначенным для общественного транспорта на ряде шоссе в регионе Дан.Условием использования полосы для общественного транспорта частными автомобилями станет наличие в автомобиле минимум двух пассажиров, кроме шофера.Первой полосу общественного транспорта для частников откроют на шоссе №20 (Шоссе Аялон) между перекрестками Холот и Холон для автомобилей, приезжающих с юга.В случае если этот проект будет осуществлен успешно и водители будут выполнять правило о двух пассажирах, в четвертом квартале 2018 откроют отрезки на шоссе №2 между перекрестками Гилот и Роках, на шоссе №44 от Рамле к Тель-Авиву, от перекрестка Шива до перекрестка Холон - в обоих направлениях, северный въезд в Ришон ле-Цион (шоссе №412 - в обоих направлениях, въезд в Иерусалим - от Моца до Гинот Сахаров.