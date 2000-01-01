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Триллион долларов может вернуться в Россию 18.03 12:05   MIGnews.com

Триллион долларов может вернуться в Россию

Канал CNBC сообщает, что “минимум один эксперт предупреждает о возможности возвращения российского капитала” с Запада на родину.

Эксперт - Кристофер Гранвилль - директор политических исследований в аналитическом центре TS Lombard.

Причиной такого поворота событий являются британские и потенциально международные санкции против России в связи с покушением на Сергея Скрипаля.

Гранвиль говорит: “Появились первые признаки обратного бегства капитала с Запада в Россию”. Гранвиль далее говорит, что формируется портфель заказов на российские евробонды на сумму в 7 миллиардов долларов. Облигации, по его мнению, могут оказаться самой удобной формой возвращения капитала в Россию.

Ранее российский минфин сообщал о “высоком потенциальном спросе” на еще не выпущенные евробонды.

По данным на 2014 год российские граждане держали на счетах в оффшорах до 200 миллиардов долларов.

Отток капитала из России в 2017 году составил 31,3 миллиарда долларов - увеличение на 160% по сравнению с 2016 годом.

Российские индивиды и предприниматели за последние 25 лет вывезли на Запад около триллиона долларов - 60% текущего годового ВНП.
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