18.03 12:05 MIGnews.com

Триллион долларов может вернуться в Россию

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Канал CNBC сообщает, что “минимум один эксперт предупреждает о возможности возвращения российского капитала” с Запада на родину.Эксперт - Кристофер Гранвилль - директор политических исследований в аналитическом центре TS Lombard.Причиной такого поворота событий являются британские и потенциально международные санкции против России в связи с покушением на Сергея Скрипаля.Гранвиль говорит: “Появились первые признаки обратного бегства капитала с Запада в Россию”. Гранвиль далее говорит, что формируется портфель заказов на российские евробонды на сумму в 7 миллиардов долларов. Облигации, по его мнению, могут оказаться самой удобной формой возвращения капитала в Россию.Ранее российский минфин сообщал о “высоком потенциальном спросе” на еще не выпущенные евробонды.По данным на 2014 год российские граждане держали на счетах в оффшорах до 200 миллиардов долларов.Отток капитала из России в 2017 году составил 31,3 миллиарда долларов - увеличение на 160% по сравнению с 2016 годом.Российские индивиды и предприниматели за последние 25 лет вывезли на Запад около триллиона долларов - 60% текущего годового ВНП.