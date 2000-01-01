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Cellcom собирается купить Golan Telecom: названа сумма | Фото:18.02 21:50   MIGnews.com

Cellcom собирается купить Golan Telecom: названа сумма

Один из крупнейших операторов мобильного телефонного рынка Cellcom собирается купить телефонную компанию Golan Telecom за 620 миллионов шекелей.

Об этом сообщают израильские СМИ.

Cellcom также готов списать долг Golan, который составляет 130 миллионов шекелей. Сделка с компанией, которая имеет около 900 тысяч абонентов, обеспечит израильскому гиганту статус крупнейшей компании мобильной связи с общим числом клиентов около 3,4 миллионов.

Также утверждается, что 18 февраля советы директоров двух компаний провели встречу по одобрению сделки.


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