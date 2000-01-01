5G в Израиле: поданы первые заявки на тендер

Предложения были поданы для получения одобрения и подготовки к следующему этапу тендера. Обсуждение формы заявок сопровождалось напряженностью, однако предложения в конечном итоге были представлены.
В частности, заявки подали: Partner Communications, HOT Telecommunication Systems, Cellcom Israel, Golan Telecom и Xfone.
После этого, будет проведено еще несколько раундов тендера, во время которых сотрудники Министерства связи распределят частоты между частными компаниями. С появлением 5G, покрытие 4G в Израиле не исчезнет.