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5G в Израиле: поданы первые заявки на тендер | Фото:18.02 19:54   MIGnews.com

5G в Израиле: поданы первые заявки на тендер

Вечером, 17 февраля, в Министерство связи были поданы первые заявки от местных компаний на тендер по установке волн 5G-интернета.

Об этом сообщает Globes.

Предложения были поданы для получения одобрения и подготовки к следующему этапу тендера. Обсуждение формы заявок сопровождалось напряженностью, однако предложения в конечном итоге были представлены.

В частности, заявки подали: Partner Communications, HOT Telecommunication Systems, Cellcom Israel, Golan Telecom и Xfone.

После этого, будет проведено еще несколько раундов тендера, во время которых сотрудники Министерства связи распределят частоты между частными компаниями. С появлением 5G, покрытие 4G в Израиле не исчезнет.


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