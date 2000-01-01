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Одна из богатейших стран: Израиль обогнал Европу 18.02 11:47   MIGnews.com

Одна из богатейших стран: Израиль обогнал Европу

Известный израильский комментатор и арабист, доктор Габи Бахур прокомментировал последние статистические отчеты опубликованные журналом Economist. Отчеты демонстрируют завидное состояние израильской экономики. Бахур сказал: "Мы достигли фантастических результатов, которым потрясены даже мы, профессионалы”.

Бахур сообщил в интервью 13-му каналу израильского ТВ: “По ВНП на душу населения мы обогнали Британию и Францию, и приближаемся к Германии. В Израиле живут самые талантливые и умные люди”.

Бахур сказал: “20 лет назад валовой национальный продукт на душу населения, который можно назвать “стоимостью акции государства”, согласно которой страны ранжируют в мировых рейтингах, составлял 12-15 тысяч долларов. Согласно последним отчетам, валовой национальный продукт на душу населения в прошлом году достиг 45 тысяч долларов. Я не знаю, на каком месте это в  мире, но мы лидируем среди европейских государств. Мы среди наиболее развитых и богатых государств мира.

Давайте например, рассмотрим Европу. Мы обогнали Британию. В Британии - 43 тысячи долларов. Обогнали Францию, там - 42 800 долларов. Германия, одно из богатейших государств - 47 тысяч долларов. Но Германия продолжает снижаться, а мы продолжаем расти. Если зрители дадут нам еще такой год - и только за четвертый квартал наш рост составил почти 5,8%, по сравнению почти с нулевым ростом почти во всей Европе. Мы растем почти в пять раз быстрее, чем Германия! В Японии ВНП на душу населения  - 42,5 тысячи долларов! В Японии! даже если сделать поправку на дороговизну жизни у нас ВНП - 42 600. Мы все еще дорогое государство, но уже не настолько, как раньше”. 



На вопрос о том, кого следует благодарить за такой рост, Бахур ответил: “В первую очередь, хай-тек. Только чтобы вы знали, сегодня в Израиле не хватает 15 000 программистов, 10 000 инженеров, и есть две столицы хай-тека в мире - Соединенные Штаты и Израиль. Я только хочу вам для сравнения рассказать еще об Европе. В Италии ВНП  на душу населения - 33 000 долларов, Испания -31 000, Португалия - 22 000. То, что мы видим - ВНП на душу населения в Европе снижается. Даже Норвегия, одна из богатейших стран мира, дошедшая до 120 тысяч долларов сегодня опустилась на 85 тысяч. Как мы добились таких результатов? - Хай-тек и периферия. И тот факт. что в Израиле живут наиболее талантливые и умные люди - и мы реализуем этот потенциал нашего народа. И если бы налоги снизили еще больше, наш рост был больше шести процентов. Потому что израильтяне любят зарабатывать - и так их гениальность и проявляется”.

Бахур уверен в том, что Израиль может дойти и до уровня 60 тысяч долларов на душу населения (сегодня ВНП на душу населения в Америке - 66 тысяч долларов, во многом благодаря реформам Дональда Трампа). Бахур очень оптимистичен: “Мы достигнем этой цели в течение трех-четырех лет. Дойдем до 50 тысяч, а там уже недалеко и до 60 тысяч. Для этого нужно, чтобы случились две вещи. Одна уже здесь - газ. Группа экономических террористов задержала это на десять лет, но уже сегодня два арабских государства нас финансируют - Египет и Иордания, Судан сейчас проявляет заинтересованность в этом - купить израильский газ по газопроводу. Кто мог в это поверить? Вторая вещь - сухопутный Суэцкий канал - железная дорога от Эйлата до Ашдода. Китайцы очень этого хотят - из-за их торговли с Европой. Дорога пройдет через новый аэропорт Рамон. И смотрите, что у наших арабских соседей: В Египте ВНП на душу населения - 3000 долларов. В Иордании - 4300. Ливан достиг 10 тысяч долларов в этом году. как им этого удалось добиться? - Их население снижается! Люди уезжают из страны”.


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