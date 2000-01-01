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flickr/Morton Lin 18.02 20:33   MIGnews.com

Intel инвестирует $4-5 млрд. в крупный проект в Израиле

Корпорация Intel намерена инвестировать до $4-5 млрд. в расширение производства в Израиле.

Ожидается, что эта сумма пойдет на реализацию проекта по обновлению чипов до технологий нового поколения.
Об этом сообщает издание Globes.

Анонимные источники в правительстве утверждают, что компания намерена инвестировать в модернизацию завода Intel в Кирьят-Гате до 7 нм технологического процесса.

За время присутствия Intel в Израиле, корпорация инвестировала в израильскую экономику $35 млрд.
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