18.02 20:33 MIGnews.com

Intel инвестирует $4-5 млрд. в крупный проект в Израиле

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Корпорация Intel намерена инвестировать до $4-5 млрд. в расширение производства в Израиле.Ожидается, что эта сумма пойдет на реализацию проекта по обновлению чипов до технологий нового поколения.Об этом сообщает издание Globes.Анонимные источники в правительстве утверждают, что компания намерена инвестировать в модернизацию завода Intel в Кирьят-Гате до 7 нм технологического процесса.За время присутствия Intel в Израиле, корпорация инвестировала в израильскую экономику $35 млрд.