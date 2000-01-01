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Италия: газопровод East Med – не долгосрочное решение | Фото: Пресс-служба премьер-министра Израиля18.01 13:55   MIGnews.com

Италия: газопровод East Med – не долгосрочное решение

Строительство подводного трубопровода для транспортировки газа между Израилем и Европой является не долгосрочным решением.

Такое мнение выразил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, передает "Маарив".

"Оно не может представлять собой среднесрочное или долгосрочное решение с точки зрения стоимости и процесса строительства", – сказал он.

Напомним, что 2 января Израиль, Греция и Кипр подписали соглашение о постройке подводного газопровода для транспортировки "голубого топлива" с морских месторождений в юго-восточном Средиземноморье в континентальную Европу.

Трубопровод East Med протянется на 1 900 км и предназначен для диверсификации поставок энергоносителей в Европу, которая на данный момент в значительной мере зависит от таких поставок со стороны Российской Федерации.


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