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Евросоюз урезал финансовую помощь Турции: названа причина | Фото:18.01 15:10   MIGnews.com

Евросоюз урезал финансовую помощь Турции: названа причина

Европейский союз сократил финансовую помощь Турции на 75% из-за агрессивных действий в Сирии и строительства Турецкого потока.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на письмо верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

В частности, Турции урезали помощь, предназначенную для проведения реформ в 2020 году. Таким образом, страна получит лишь 168 млн евро, из которых 150 – на улучшения в сфере демократии и правового государства, 18 млн – на развитие сел.

Соответствующее решение было принято Евросоюзом из-за газового спора в Средиземном море и действий Анкары в Сирии.


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