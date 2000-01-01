"Лукойл" останавливает 200 скважин

Россия приступила к снижению добычи нефти в рамках соглашения с нефтедобывающими странами. В компании "Лукойл" сокращение добычи произойдет за счет приостановки работы 200 скважин.
"На нас приходится около 2 тысяч тонн суточных, поэтому этих скважин около 200", — сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" президент "Лукойла" Вагит Алекперов.
При этом он пояснил, что на стабильность добычи это не повлияет.
"Наши объемы — это 15%. Эти 15% мы сегодня уже реализовываем через остановку тех скважин, которые мы можем быстро ввести в эксплуатацию, и которые сегодня не влияют на технологические процессы, на работу наших месторождений", — сообщил Алекперов.
Россия начала снижать добычу нефти в рамках выполнения договоренности с ОПЕК.