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`Лукойл` останавливает 200 скважин | Фото: Thinkstock18.01 16:48   MIGnews.com

"Лукойл" останавливает 200 скважин

Россия приступила к снижению добычи нефти в рамках соглашения с нефтедобывающими странами. В компании "Лукойл" сокращение добычи произойдет за счет приостановки работы 200 скважин.

"На нас приходится около 2 тысяч тонн суточных, поэтому этих скважин около 200", — сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" президент "Лукойла" Вагит Алекперов.

При этом он пояснил, что на стабильность добычи это не повлияет.

"Наши объемы — это 15%. Эти 15% мы сегодня уже реализовываем через остановку тех скважин, которые мы можем быстро ввести в эксплуатацию, и которые сегодня не влияют на технологические процессы, на работу наших месторождений", — сообщил Алекперов.

Россия начала снижать добычу нефти в рамках выполнения договоренности с ОПЕК.
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