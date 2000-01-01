18.01 16:48 MIGnews.com

"Лукойл" останавливает 200 скважин

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Россия приступила к снижению добычи нефти в рамках соглашения с нефтедобывающими странами. В компании "Лукойл" сокращение добычи произойдет за счет приостановки работы 200 скважин."На нас приходится около 2 тысяч тонн суточных, поэтому этих скважин около 200", — сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" президент "Лукойла" Вагит Алекперов.При этом он пояснил, что на стабильность добычи это не повлияет."Наши объемы — это 15%. Эти 15% мы сегодня уже реализовываем через остановку тех скважин, которые мы можем быстро ввести в эксплуатацию, и которые сегодня не влияют на технологические процессы, на работу наших месторождений", — сообщил Алекперов.Россия начала снижать добычу нефти в рамках выполнения договоренности с ОПЕК.