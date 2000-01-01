19.01 16:19 MIGnews.com

Израиль: Стало сложнее, но не хуже

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Средняя зарплата в Израиле составляет сегодня около 10 тысяч шекелей брутто. Это много или мало? Оставим в стороне тот факт, что медианная зарплата, отражающая намного более точно финансовое положение наемных работников в Израиле, почти на 30 % меньше, и сравним положение и возможности работника, зарабатывающего сегодня 10 тысяч шекелей, с положением работника, зарабатывающего 10 тысяч шекелей в 1996 году. Судите сами, простое сравнение цен позволяет нарисовать полную картину. Двадцать лет назад «семейный» автомобиль (Тойота или Мазда) стоил 50-70 тысяч шекелей. Сегодня автомобиль подобного класса стоит 120-130 тысяч шекелей, то есть на 100% дороже. Литр бензина 20 лет назад стоил около 2.8 шекелей за литр, сегодня более 6 шекелей. Могли ли мы представить себе в 1996 году, что за килограмм помидоров можно заплатить 10 шекелей и больше? Страшный сон. По данным ЦСБ стоимость корзины продуктов выросла за 10 лет на 53%. Расходы на здравоохранение, образование и отдых тоже не остались на месте.Так сколько же надо зарабатывать сегодня, чтобы обеспечит себе качество жизни 1996 года? Если считать упрощенно и привязать зарплату только к индексу потребительских цен, то 10 тысяч шекелей 1996 года сегодня стоят почти 15.800 шекелей. Вместе с этим, учитывая резкий рост стоимости жилья и продуктов питания за этот период, сегодня необходимо зарабатывать почти 20 тысяч, чтобы жить на уровне человека, зарабатывающего 10 тысяч в 1996 году. Логично было бы предложить, что рост зарплаты должен соответствовать — хотя бы частично — росту цен.И действительно, данные Института национального страхования показывают, что в течение 20 лет средняя зарплата в Израиле выросла вдвое — с 4.800 шекелей в 1996 году до 9.400 шекелей сегодня. Но более внимательный анализ показывает, что речь в основном идет о росте минимальной зарплаты, с 2 тысяч до 4.825 шекелей, и о зарплатах в сфере высоких технологий. Что действительно вызывает интерес, так это рост реальной зарплаты за последние 20 лет, или, другими словами, насколько изменилась покупательская способность наших зарплат. И вот тут нас ожидает глубокое разочарование: мы приносим домой больше денег, но не можем купить на них больше товаров и услуг. Более того, рост экономики, имевший место в этот период, никак не отразился на благосостоянии среднестатистического израильтянина.Нет, мы не стали жить хуже, даже наоборот. Уровень жизни вырос с 1996 года, но произошло это по абсолютно иным причинам. Прежде всего, выросло количество семей, в которых оба взрослых работают, что значительно увеличило семейный доход. Далее, мы много работаем, многие из нас — на нескольких работах. И, наконец, уровень жизни вырос благодаря многочисленным кредитам и минусу в банке. Сегодня стоит очередь из тех, кто готов дать нам ссуду, чтобы мы вернули ее с огромными процентами. И мы не возражаем, с удовольствием берем в долг, чтобы купить квартиру или поехать за границу. И смотрим вперед с оптимизмом.