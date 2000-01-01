19.01 08:17 MIGnews.com

Израильский рынок ипотеки бурлит

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Сегодня уже можно смело сказать, жизнь на рынке ипотечных ссуд била ключом и в 2016 году. Но если в прошлые годы рынок бурлил исключительно вокруг объемов выданной ипотеки, которые росли как на дрожжах, то в 2016 году в центре внимания оказалась стоимость ссуд: после долгих лет чрезвычайно низкого процента, стоимость ипотеки начала стремительно расти без какой-либо связи с учетной ставкой, которая так и осталась на нулевом уровне. К примеру, в ноябре 2016 года ипотека под «шекелевый» процент выдавалась под 4,32% по сравнению с 3,54% в конце 2015 года, что на 20% выше.Ссуды под процент с привязкой к индексу потребительских цен подорожали еще сильнее, почти на 40%, с 2,63% в конце 2015 года до 3,8% в ноябре 2016 года. Основной причиной столь резкого роста стоимости ипотеки являются шаги, предпринятые Банком Израиля с целью охлаждения рынка ипотечных ссуд. Эти шаги увеличили стоимость мобилизации капитала коммерческими банками и эту надбавки банки, как принято, переложили на плечи клиентов. Кроме того, крупные банки начали снижать активность на рынке ипотечных ссуд, предпочитая перенаправлять капитал на более дорогие ссуды, не направленные на покупку жилья, что отрицательно отразилось на уровне конкуренции на рынке.Что ждет рынок ипотеки в 2017 году? В банках полагают, что стоимость ипотеки уже не будет расти столь стремительно, вместе с этим не ожидается и снижение цен на фоне роста учетной ставки в США. Рост стоимости ипотеки вызывает серьезные опасения относительно возможного роста числа израильтян, которые «не потянут» рост ежемесячных выплат. Но пока эти опасения не оправдываются, из 300 миллиардов шекелей ипотечных ссуд только владельцы ссуд на 2 миллиарда шекелей запаздывают более чем на 90 дней с ежемесячными выплатами. Фактически, объемы ссуд, с выплатами по которым есть проблема, только уменьшились в 2016 году на 5% с 0,72% от общего объема ссуд до 0,65%. Что в принципе неудивительно, на данном этапе банки не заинтересованы в осложнениях и предпочитают договориться с должниками.Размер средней ипотеки вырос в 2016 году на 15% по сравнению с 2015 до 663 тысяч шекелей. Возможно это еще связано и с тем, что немалая часть новых ссуд в 2015 году была получена с целью рефинансирования старых ссуд. 41% процент ипотечных ссуд были получены на покупку недвижимости стоимостью 1,2-2 миллиона шекелей. 36% ипотеки было получено на покупку недвижимости стоимостью более 2 миллионов шекелей, что на 7% больше, чем в 2012 году. Что касается дешевых квартир, стоимостью от 800 тысяч шекелей до 1,2 миллиона, то за 4 года — с 2012 по 2016 — процент ипотеки, полученной на их приобретение, упал с 36% до 16,7%. Квартиры стоимостью менее 800 тысяч шекелей могут по праву считаться динозаврами, которые практически вымерли: менее 7% ипотечных ссуд было получено на приобретение квартир в этом сегменте (по сравнению с 12% в 2012 году).