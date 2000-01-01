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Количество миллионеров в Израиле увеличилось в 10 раз 17.12 08:52   MIGnews.com

Количество миллионеров в Израиле увеличилось в 10 раз

12-й канал израильского ТВ, накануне нового, 2020 года, подводит итоги десятилетия и публикует различные статистические данные об изменениях в израильском обществе.

Среди прочего, публикуется информация о благосостоянии израильтян. Количество миллионеров с 2010 года увеличилось более чем в 10 раз - с 10 тысяч до 131 тысячи. Миллионером считается всякий, в распоряжении которого есть миллион долларов в ликвидных активах (без учета стоимости квартир).

За тот же период количество бедных в Израиле практически не изменилось. Если в 2010 году в Израиле ниже черты бедности жило 1,77 миллион человек, то в 2018 - 1,8 миллиона. Семья из пяти человек находится ниже черты бедности в случае, если ее совокупный месячный доход не превышает 10 тысяч шекелей, супружеская пара - в случае, если ее доходы не превышают 5200 шекелей в месяц.. Израиль является страной с наибольшим процентом населения ниже черты бедности среди государств OECD.


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