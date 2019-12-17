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РФ вольет $500 млн в модернизацию Тартуса 18.12 11:06   MIGnews.com

РФ вольет $500 млн в модернизацию Тартуса

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что в ближайшие 4 года Россия вложит 500 миллионов долларов в развитие сирийского порта Тартус.

В частности, будет модернизирована работа старого порта и построен новый торговый порт. При этом пока имеющийся порт слабо загружен, зато в нем работают 3700 человек, пишет WP.

Напомним, в 2017 году Москва и Дамаск договорились, что 49 лет в Тартусе будет находиться российский пункт материально-технического обеспечения ВМФ.


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