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Второй этап: Израиль прекращает подачу электричества в ПА | Фото:17.10 07:20   MIGnews.com

Второй этап: Израиль прекращает подачу электричества в ПА

Глава Восточно-Иерусалимской электрической компании Хишам аль-Омари получил первое предупреждение по поводу перехода Израильской электрической компании к второй фазе отключения в Палестинской автономии из-за долгов.

Как сообщает The Jerusalem Post, отключения могут происходить до двух часов в день.

Омари пожаловался, что сокращения негативно отразятся на больницах, школах, водоснабжении, телекоммуникациях, аптеках и других жизненно важных службах.

Согласно данным Kan, что МЭК прекратит подачу электроэнергии в палестинские деревни на Западном берегу, чтобы оказать давление на ПА из-за неоплаченных долгов, которых насчитывается в 1,7 млрд. шекелей.

Согласно расписанию, 22 сентября электричество отключат с 10 до 12 часов в Рамалле и Вифлеема, а 23 декабря – с 12 до 14 часов в некоторых частях Рамаллы, в Иерихоне и близлежащих деревнях.

ПА должна около 300 миллиардов шекелей и еще около 150 млн шекелей из-за кражи электроэнергии.


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