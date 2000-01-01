Израиль может снять запрет на экспорт марихуаны

Власти Канады решили легализовать рекреационное использование каннабиса, сообщил высокопоставленный израильский чиновник. По его словам, правительство может снять запрет на экспорт до следующих выборов.
Партнер юрфирмы Meitar Liquornik Майк Римон в комментарии The Jerusalem Post сказал, что директор по экспортной политике Управления внешней торговли Итай Мельхиор сделал обнадеживающее заявление на конференции в Тель-Авиве о состоянии канадских и израильских рынков каннабиса.
Израильтяне уже несколько месяцев не могут экспортировать каннабис из-за премьера Биньямина Нетаниягу, которого президент Трамп попросил об этом, пишет JPost.
Стоит отметить, что Нетаниягу поощрял исследования каннабиса для домашнего использования в медицинских целях.
Римон представил на конференции юридические и нормативные приемы торговли для рабочих сделок в Израиле – канадские/другие иностранные предприятия и израильские, в случае удаления запрета на экспорт.
Совместные предприятия по производству каннабиса требуют получения одобрения от Минздрава, полиции, Минсельхоза.
С точки зрения налогового законодательства, операции с каннабисом будут более сложными.
Партнер по DLA Piper Canada Ноэм Гудман рассказал, как канадские/иностранные компании и израильские могут получить доступ к рынкам капитала для привлечения капитала для бизнеса конопли.
У Израиля по-прежнему есть большая возможность воспользоваться своими технологическими и сельскохозяйственными преимуществами при экспорте каннабиса. Если запрет на экспорт не будет снят, Колумбия и африканские страны, воспользуются постоянным высоким спросом на каннабис и "захватят" бизнес.