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скриншот с видео YouTube 17.10 16:11   MIGnews.com

МВФ бойкотирует Эр-Рияд из-за пропажи Хашогги

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард отказалась от запланированной поездки в страны Ближнего Востока.

Ранее запланированная поездка управляющего директора МВФ в регион Ближнего Востока откладывается", - сообщает CNBC со ссылкой на источник в Международном валютном фонде.

Лагард с 22 по 23 октября должна была посетить страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, однако не станет этого делать из-за возникшего международного скандала, последовавшего вскоре за пропажей саудовского журналиста Джамала Хашогги, когда он переступил порог консульства Саудовской Аравии в Турции 2 октября.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп пригрозил Эр-Рияду "неминуемой расплатой" если окажется, что журналист был убит. В ответ на это, король Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман порекомендовал американскому лидеру не лезть в это дело.

Тем временем Турция заявила, что имеет неопровержимые доказательства убийства Хашогги, а позже Анкара уточнила, что получила аудио- и видео-записи последних минут жизни журналиста.


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