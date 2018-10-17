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скриншот с видео YouTube 17.10 21:23   MIGnews.com

Польша переходит на американский газ

Польша подписала с Соединенными Штатами договор на поставку двух тонн сжиженного природного газа каждый год в течение 20 лет, в целом - 40 тонн.

"На протяжении 20 лет мы будем получать из США 2 миллиона тонн СПГ ежегодно", - сообщил РИА Новости глава польской топливно-энергетической компании PGNiG Мачей Вожняк.

Конкретная стоимость заказа не разглашается, однако ранее президент США Дональд Трамп обещал поставлять в Европу "огромного количества сжиженного природного газа по хорошей цене". Накануне министр обороны Польши Антони Мачеревич отметил, что постройкой "Северного потока-2" Россия затягивает петлю на шее Польши и всей Европы.

В этом году американская компания Venture Global LNG сумела совершить оперативную доставку сжиженного природного газа в контейнере на корабле через Атлантический океан.


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