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Фото из архива 17.07 22:31   MIGnews.com

Трамп отчитался о миллиардных вкладах в НАТО

По словам американского президента Дональда Трампа, Штаты к концу года будут вынуждены увеличить расходы более, чем в два раза, то есть с 41 млрд до 100.

Трамп также напомнил о своих призывах к другим странам-участницам НАТО увеличить свои взносы на расходы альянса. По его словам, США "несут 91 процент расходов, необходимых для обеспечения безопасности в Европе. НАТО прекрасна, но она помогает Европе намного больше, чем нам", передали его слова на DW.

Ранее он неоднократно обращался к странам, состоящим в НАТО с призывом увеличить расходы. Президент приносил статистику, согласно которой США оплачивают почти все расходы организации. вкладывая 4% своего ВВП, в то время, как остальные страны - от 1 до 2%.
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