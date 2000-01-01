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18.07 06:37   MIGnews.com

Израиль: Налоговые льготы для строительных кооперативов

Кнессет утвердил во втором и третьем чтении законопроект, предоставляющий налоговые льготы членам строительных кооперативов (квуцат рехиша), строительство квартиры которых затягивается.

Согласно законопроекту, если строительство квартиры, купленной в рамках строительного кооператива, затягивается сверх запланированного срока и член кооператива решает в это время приобрести еще одну квартиру, то это приобретение не будет считаться инвестицией, а квартира будет считаться единственной. Таким образом член кооператива не должен будет выплачивать увеличенный налог на приобретение, как инвестор.

Законопроект устанавливает четкие условия для получения льготы: если строительство квартиры, купленной в рамках строительного кооператива (квуцат рехиша), не было начато в течение четырех лет с даты приобретения кооперативом участка; если в Налоговом управлении убеждены, что имеет место значительная задержка в завершении строительства; если квартира не была сдана в течение 6,5 лет после приобретения кооперативом участка. Естественно, квартира, приобретенная в рамках строительного кооператива, должна быть единственной квартирой покупателя.

В законопроекте также указывается, что освобождение от уплаты увеличенного налога на покупку полагается только в том случае, если задержка в строительстве никак не зависит от покупателя квартиры. Важно иметь в виду, что покупатель должен будет продать одну из двух квартир в течение 18 месяцев после сдачи квартиры, приобретенной в рамках кооператива.

Законопроект распространяется и на тех, кто уже приобрел вторую квартиру из-за задержки в строительстве квартиры, купленной в кооперативе. При соответствии условиям, эти люди также могут рассчитывать на льготу, несмотря на то, что приобрели квартиру до утверждения законопроекта.
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