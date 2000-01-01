17.06 21:47 MIGnews.com

Кац: повторной блокировки страны не будет

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Министр финансов Исраэль Кац заявил, что Израиль не будет вводить общенациональную блокировку, даже, если усилится вспышка COVID-19. По его словам, этого не выдержит экономика."Мы не будем ничего закрывать по всей стране. Мы можем справиться с этим с помощью принудительного исполнения и карантина. Мы не закроем ни одной отрасли. Даже если мы испытаем то, что произошло здесь сначала, не будет полного закрытия", - заявил Кац 13-му каналу.Он добавил, что "ситуация в экономике и израильском обществе, вероятно, является самой тяжелой в истории государства или, по крайней мере, в последние десятилетия".Ранее сообщалось, что в Израиле зафиксировано 288 новых случаях коронавируса за стуки в среду, 17 июня.Таким образом, общее количество пациентов с COVID-19 возросло до 19 783.