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Кац: повторной блокировки страны не будет | Фото:17.06 21:47   MIGnews.com

Кац: повторной блокировки страны не будет

Министр финансов Исраэль Кац заявил, что Израиль не будет вводить общенациональную блокировку, даже, если усилится вспышка COVID-19. По его словам, этого не выдержит экономика.

"Мы не будем ничего закрывать по всей стране. Мы можем справиться с этим с помощью принудительного исполнения и карантина. Мы не закроем ни одной отрасли. Даже если мы испытаем то, что произошло здесь сначала, не будет полного закрытия", - заявил Кац 13-му каналу.

Он добавил, что "ситуация в экономике и израильском обществе, вероятно, является самой тяжелой в истории государства или, по крайней мере, в последние десятилетия".

Ранее сообщалось, что в Израиле зафиксировано 288 новых случаях коронавируса за стуки в среду, 17 июня.

Таким образом, общее количество пациентов с COVID-19 возросло до 19 783.


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